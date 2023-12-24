Экстрасенсы дали прогнозы на 2024 год. Стоит ли им верить?

Слово года — «нейросеть» — подвел итоги Институт русского языка имени А. С. Пушкина. «искусственный интеллект» вызывает огромный интерес, он уже дает прогнозы на 2024 год: «В экономике мы можем увидеть рост цифровизации, В медицине ожидается дальнейшее развитие генной терапии, в политике могут возникнуть значительные изменения в международных отношениях».

Не хватает бездушным железкам полета фантазии — скучные прогнозы. То ли дело у астрологов: «Зеленые деньги потеснят красные! В России родится «Великий Всадник», который укрепит могущество страны! Год пройдет под энергией Сатурна — планеты правосудия и «быстрой кармы».

Ничего не понятно, но очень интересно. Даже немного жаль, что Российская академия наук объявила астрологию — лженаукой. Корреспондент «Известий» Алиса Паршакова уточнила: уже начался период ретроградного Меркурия и мы уже ощущаем его воздействие.

Приход космических детей. Изменение климата. Угасание Европы.

Пятница полночь. Элитной поселок в Подмосковье. Мы в шикарном коттедже у столичной ведьмы Мирославы Буш. Стоимость индивидуального ритуала у топового мага более 100 тысяч рублей. Все расписано до февраля.

«Вот он — Дракон. Под этим движением Европа как бы сжимается и пугается. Какой-то тут кусочек от Америки отвалился. Это говорит о каком-то расколе, кризисе», — читает разводы воска на воде ведьма.

2024 год — это конец цикла зодиакального круга. Високосный год зеленого деревянного дракона. По мнению, Мирославы Буш эта сущность на нашей стороне.

«Сейчас Россия, как дракон, расправит крылья» — рассказала ведьма Мирослава Буш.

Центр Москвы. Наталья Борисова, контактер с потусторонним миром. Общается с ним на галактическом языке. В следующем году стоит ждать мутантов.

«Придут совершенно космические дети, они уже приходят в ваше поле, вы можете заметить по своим детям, что они приходят с новыми принципами мироздания, основания себя, они тотально не принимают коллективное», — рассказала контактер Наталья Борисова.

Наталья работает по принципу радиоприемника. Галактическую звуковую волну преобразует в слова. Контактер невероятно популярна среди эзотериков России и Европы. Сейчас у нее на онлайн обучении 130 человек, которые отдали больше двух с половиной миллионов рублей.

Среди учеников и топ-стилист Денис. Он же таролог. Раскладывает карты. Сразу после свой прогноз дает астролог Наталья. Запрос был про любовь.

«В этом раскладе конкретно все хорошо у тебя», — уверяет Денис.

«В отношениях может произойти охлаждение, может быть разрыв», — предсказывает Наталья.

Абсолютно противоположными оказались и ответы о переезде в Москву. А вот ответ, почему предсказания разные, у обоих схожий.

А вот беспощадные ученые РАН на этой неделе официально объявили астрологию ложью. Начали с нее, потому что «звездочеты» все чаще именуют учение наукой. В качестве доказательств в меморандуме РАН ряд экспериментов.

«Астрологи могут сказать, какие люди больше подходят друг другу. Когда пытались проверять это, то есть брали статистику разводов и соответственно, брали вот эти астрологические характеристики людей, никакой корреляции не нашли. Астролог одного из двадцати смог там угадать, совместить его дату рождения с его характеристикой. Ну вот точно также человек с улицы», — заявил член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Соколов.

Успех астрологов и других эзотериков ученые объясняют желанием клиентов найти «волшебную таблетку», эффектом плацебо, а главное — «размытостью формулировок». Бум на эзотерику закончится, только когда люди поверят в теорию вероятности и в то, что только она причина их бед, как впрочем и успехов.