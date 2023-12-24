Центральноафриканская Республика заявила о желании войти в БРИКС

Когда же это желание сможет исполниться?

Центральноафриканская Республика (ЦАР) хотела бы стать членом БРИКС, но для соответствия критериям объединения ей необходимо совершенствоваться. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала глава МИД ЦАР Сильви Байпо-Темон.

«Разумеется, ЦАР хотела бы быть членом БРИКС. Сейчас нужно не терять почву под ногами и быть реалистами. Потому что также есть определенный ряд критериев», — прокомментировала она.

Министр добавила, что ЦАР сегодня им не соответствует. Она заверила, что республика будет проводить колоссальную работу, чтобы «восстать из пепла».

Байпо-Темон отметила, что ЦАР необходимо вернуть уважение к себе. Сегодня страну считают слабой, и это несправедливо, подчеркнула она, ведь ЦАР обладает экономическим потенциалом и может показать свою силу.

На данном этапе ЦАР надеется на поддержку со стороны экономически крупных стран из состава БРИКС и дальнейшее расширение сотрудничества.

В БРИКС сейчас входят пять стран — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В последнее время интерес к союзу продолжает расти, и все больше государств показывают свое желание присоединиться у объединению.

В августе официальное приглашение в БРИКС получили шесть стран –Объединенные Арабские Эмираты. Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пакистан подал документы на вступление в БРИКС.