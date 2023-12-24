Центральноафриканская Республика заявила о желании войти в БРИКС
В МИД ЦАР заявили, что хотели бы войти в БРИКС, но для этого есть ряд критериев
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
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Когда же это желание сможет исполниться?
Центральноафриканская Республика (ЦАР) хотела бы стать членом БРИКС, но для соответствия критериям объединения ей необходимо совершенствоваться. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала глава МИД ЦАР Сильви Байпо-Темон.
«Разумеется, ЦАР хотела бы быть членом БРИКС. Сейчас нужно не терять почву под ногами и быть реалистами. Потому что также есть определенный ряд критериев», — прокомментировала она.
Министр добавила, что ЦАР сегодня им не соответствует. Она заверила, что республика будет проводить колоссальную работу, чтобы «восстать из пепла».
Байпо-Темон отметила, что ЦАР необходимо вернуть уважение к себе. Сегодня страну считают слабой, и это несправедливо, подчеркнула она, ведь ЦАР обладает экономическим потенциалом и может показать свою силу.
На данном этапе ЦАР надеется на поддержку со стороны экономически крупных стран из состава БРИКС и дальнейшее расширение сотрудничества.
В БРИКС сейчас входят пять стран — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В последнее время интерес к союзу продолжает расти, и все больше государств показывают свое желание присоединиться у объединению.
В августе официальное приглашение в БРИКС получили шесть стран –Объединенные Арабские Эмираты. Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия.
Ранее 5-tv.ru писал, что Пакистан подал документы на вступление в БРИКС.
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