Рождество с подвохом: десятки тысяч жителей Европы застряли на вокзалах

А кому-то придется встретить праздники в дороге.

Вместо семейного застолья — тревожный сон на чемоданах. Именно так встречают Рождество десятки тысяч жителей Европы, которые столкнулись с настоящим транспортным коллапсом.

При этом причины проблем — абсолютно разные: где-то празднику помешала погода, а где-то — маленькие премиальные сотрудникам железной дороги. Корреспондент «Известий» Александр Якименко продолжит.

Закончить работу, собрать чемодан и сутки ждать на вокзале своего поезда. Такой рецепт неприятного отдыха предложили французские железнодорожники: они устроили забастовку аккурат в самом начале рождественских каникул.

Застряли на вокзале пассажиры сразу 30 экспрессов из Франции в Лондон и обратно. Их теперь обещают посадить на другие поезда — хотя там свободных мест не осталось, билеты на отпуск обычно раскупают еще в чуть ли не в январе.

А вот и виновники этого торжества хаоса: выяснилось, что работники железных дорог обиделись на слишком маленькие премии по итогам года. Им выплатили по 350 евро, сотрудники заявили, что пока не получат тысячу евро, на работу не вернутся.

Забастовка продлилась сутки, и в итоге власти уступили требованиям. Возвращать деньги за билеты было бы явно дороже.

А так выглядят станции близ Лондона — все они переполнены, а поезда не ходят. На этот раз причина техническая: из строя вышел кабель питания, на то, чтобы заменить, ушел почти целый день — все это время сразу несколько линий были обесточены.

Кажется, против Рождества ополчилась еще и сама природа. На Туманный Альбион обрушился ураган «Пия», порывы ветра достигают ста километров в час, и перелет домой или на отдых превратился в русскую рулетку.

В Германии и вовсе невозможно выйти из дома. Гамбург и все северное побережье стремительно уходит под воду, местами вода уже затопила дома по окна.

Те, кому не угрожает наводнение и не хватило билетов, отправились в отпуска на машинах. Но и им не повезло: вокруг Парижа пробки длиной в 600 километров — это почти рекорд даже для французской столицы, у которой транспортные развязки никогда не были на высоте.

Но это — лишь маленький затор в сравнении с тем, что происходит в США. Движение на дорогах там — теперь центральная тема выпусков новостей.

Действительно, пик заторов еще только прогнозируют через несколько часов — прямо в Рождественскую полночь. Так что сотням тысячам человек поневоле придется отмечать праздник за рулем.