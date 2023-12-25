Пережить Новый год: как избежать трагедии при запуске фейерверков

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 23 0

Эксперт по выживанию Макеев: фейерверки нужно запускать вдали от домов

Пережить Новый год: как избежать трагедии при запуске фейерверков

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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Какие правила помогут насладиться красотой пиротехнического шоу без происшествий?

Фейерверки — один из главных атрибутов Нового года, но неправильное обращение с ними может омрачить праздник пожаром. Об этом изданию NEWS.ru заявил эксперт по выживанию Михаил Макеев.

Специалист подчеркнул, что салюты нужно запускать исключительно на открытой площадке и вдали от жилых домов. Необходимо хорошо закрепить конструкцию и отдалиться на безопасное расстояние. Кроме того, очень важно предварительно изучить инструкцию по применению пиротехники.

«Запускать нужно в комфортном месте, выдерживать безопасную дистанцию. Площадка должна быть открытой, не должно свисать никаких веток деревьев и проводов», — говорит Макеев.

Он предупредил, что нередки случаи, когда фейерверки залетают в окна и форточки, приводя к пожарам. Наконец, после того, как салют был зажжен, от него важно отойти и «не суетиться», заключил Макеев.

Ранее 5-tv.ru писал, за что на Новый год можно нарваться на штраф или арест.

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