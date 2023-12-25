Массовые беспорядки в столице Сербии. Главное

На улицах города повсюду дежурят полицейские.

В столице Сербии, где накануне прошли массовые беспорядки, снова обостряется обстановка. В эти минуты в центр Белграда стягиваются новые протестующие.

На улицах дежурят полицейские. При этом еще не все восстановили после событий этой ночи, когда представители сербской оппозиции пытались взять штурмом здание горадминистрации.

А буквально час назад завершилась важная встреча президента страны Александра Вучича с российским послом. Подробности переговоров пока не сообщаются.

Чего требуют протестующие. и кто на самом деле распаляет обстановку в одной из немногих стран, до сих пор не присоединившихся к западным санкциям против России, расскажет корреспондент «Известий» Сергей Петров.

Ранее 5-tv.ru писал, что премьер-министр Сербии Ана Брнабич выразила благодарность российским спецслужбам за своевременные предупреждения о подготовке митингов в Белграде.