Массовые беспорядки в столице Сербии. Главное
Новые беспорядки вспыхнули в Белграде
Фото, видео: Reuters / MARKO DJURICA; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
На улицах города повсюду дежурят полицейские.
В столице Сербии, где накануне прошли массовые беспорядки, снова обостряется обстановка. В эти минуты в центр Белграда стягиваются новые протестующие.
На улицах дежурят полицейские. При этом еще не все восстановили после событий этой ночи, когда представители сербской оппозиции пытались взять штурмом здание горадминистрации.
А буквально час назад завершилась важная встреча президента страны Александра Вучича с российским послом. Подробности переговоров пока не сообщаются.
Чего требуют протестующие. и кто на самом деле распаляет обстановку в одной из немногих стран, до сих пор не присоединившихся к западным санкциям против России, расскажет корреспондент «Известий» Сергей Петров.
Ранее 5-tv.ru писал, что премьер-министр Сербии Ана Брнабич выразила благодарность российским спецслужбам за своевременные предупреждения о подготовке митингов в Белграде.
Читайте также
86%
0.23 101.29
0.78
Нашли ошибку?