Лепим всей семьей на Новый год: как приготовить пельмени, хинкали, манты

Что общего между тремя блюдами русской, азиатской, грузинской кухонь?

У многих россиян есть традиция лепить пельмени всей семьей утром 31 декабря. Блюдо, хоть и не подается на новогодний стол, ко 2 января обязательно должно быть готово. О том, как правильно готовить исконно русское блюдо эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал Анатолий Крюков, шеф-повар, член ассоциации поваров России. Бонусом он поделился рецептом мантов и хинкалей, родственных пельменям.

Тесто для пельменей, хинкалей, мантов

Манты относятся к азиатской кухне, хинкали — основа грузинского застолья, но все это разновидности пельменей. Одни поменьше, другие побольше, третьи еще больше. Также они отличаются продуктами, которые нужны для теста и начинки. Для пельменного теста требуются пять ингредиентов: мука, вода, яйцо, соль и растительное масло.

Масло, как подчеркнул Крюков, добавляется для того, чтобы тесто получилось более эластичным. Кроме того, важно дать ему настояться 30 — 40 минут для того, чтобы клейковина больше набухла.

Тесто для мантов состоит из муки, воды и соли. В хинкалях аналогичный состав. Однако можно добавить и яйцо для большей эластичности, так как чем больше складок на хинкалях, тем считается выше мастерство повара, отметил шеф-повар.

Начинка

Традиционно при приготовлении пельменей используется фарш говядины со свининой, соль, черный перец, лук и чеснок.

В мантах, так как это мусульманское блюдо, в основе баранина, но не пропущенная через мясорубку, а нарезанная кубиками размером четыре на четыре миллиметра. К фаршу добавляются лук, чеснок и зелень. Зелень может быть разнообразной, в частности, мастер рекомендовал укроп, петрушку, кинзу.

Хинкали готовят из говядины или молодой телятины. Также туда можно добавить бараний либо говяжий жир и свежую кинзу или мяту.

Варка

Есть различия и в процессе приготовления. Пельмени и хинкали мы готовим в подсоленной кипящей воде. Пельмени готовятся в среднем три-пять минут, грузинское блюдо— 10-12 минут на умеренном огне. Манты готовятся на паровой бане в мантоварке или рисоварке примерно 12-15 минут.

Способы употребления

Крюков посоветовал подавать пельмени с бульоном с добавлением сметаны и свежей зелени, либо с любым разнообразным сметанным соусом.

Если в мантах при лепке получаются открытые гнезда, при употреблении можно добавить сметанный соус с зеленью в эти кармашки. Кушать необходимо обязательно руками.

«Хинкали мы берем за ножку, которая впоследствии выбрасывается, надкусываем, выпиваем сок. Далее можем добавить туда наршараб, сметанный соус, аджику», — заключил знаток кулинарных рецептов.

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