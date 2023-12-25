«Российская экономика растет» — во Франции признали превосходство РФ

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 35 0

Журналист L’Express Аке: российская экономика развивается быстрее европейской

«Российская экономика растет» — во Франции признали превосходство РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Наша страна достигает успеха даже несмотря на санкции и противостояние с Западом.

Экономика РФ успешно растет быстрее, чем западных стран, даже несмотря на украинский конфликт, санкции и ожесточенное противостояние с Западом. Об этом мнении рассказал руководитель международной редакции французского журнала L’Express Шарль Аке на платформе YouTube.

«Российская экономика растет, и растет даже быстрее, чем экономика еврозоны», — сообщил журналист.

И привел ряд цифр — к примеру, в России существенно увеличилось промышленное производство — на 7,5%. Аке также упомянул, что население РФ поддерживает специальную военную операцию (СВО) и своего лидера Владимира Путина.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Фареры не отказались от торговли с РФ даже под угрозой санкций. Промысловый регион перетерпел давление со стороны Дании, но поставок продуктов в Москву и регионы так и не прекратил.

С началом СВО многие страны внесли Россию в черный список в вопросах сотрудничества. Вопреки ожиданиям Европы, РФ сумела нарастить внутреннее производство, а заодно укрепила отношения с теми странами, которые вопреки давлению согласились на поддержание дипломатических отношений.

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