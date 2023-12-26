Опасно? В США начал распространяться «вирус зомби»

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 48 0

У оленей в США нашли зомби-вирус, потенциально опасный для людей

Опасно? В США начал распространяться «вирус зомби»

Фото: Depositphotos / prometeus

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Эта болезнь являются разновидностью коровьего бешенства. Совсем скоро она может начать поражать людей.

В Соединенных Штатах начал распространяться «вирус зомби» среди оленей. Очагом заражения считают национальный парк Йеллоустоун, как заявляют журналисты издания Daily Mail. Уже известно об одном погибшем животном.

Эта болезнь являются разновидностью коровьего бешенства. Совсем скоро она может начать поражать людей. Сейчас у пораженных этим вирусом оленей замечены нарушения функций мозга — они перестают реагировать на внешние раздражители и совсем не испытывают страха перед людьми. Больные «вирусом зомби» животные ходят кругами и пускают слюну, а потом умирают.

Эта болезнь заразна, а лечения пока что не существует. Этот вирус способен преодолеть межвидовый барьер и начать заражение между людьми, поэтому специалисты рекомендуют отказаться от мяса оленей.

Самое страшное, что вакцины от этого заболевание не существует, попросту ее никто не изобрел еще.

Все очень и очень серьезно, если эта зараза перекинется на другие биологические виды, например мышей и людей то будет настоящая биологическая катастрофа.

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Опасно? В США начал распространяться «вирус зомби»

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