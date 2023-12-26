Общие цели: зачем в Санкт-Петербург прибыли лидеры стран ЕАЭС

Какие итоги уходящего года они подвели?

В Петербурге сегодня вообще было много ключевых событий. Именно в Северной столице собрались лидеры стран Евразийского экономического союза. Вместе с Россией туда входят Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.

Интересно, что лично приехал в Петербург и Никол Пашинян, который в последнее время с трудом находит общий язык с коллегами. Александр Лукашенко вообще голос потерял, но это не помешало лидерам выработать стратегию организации на ближайшие несколько лет. Корреспондент «Известий» Николай Иванов расскажет подробнее.

Журналисты в ожидании кортежей изрядно померзли: в Петербурге хоть и ноль, но типичная сырость.

Лидеры Евразийского союза собираются на заседание высшего совета. Кортежи подъезжают. Владимир Путин встречает всех внутри. Вот кортеж премьера Армении.

Настроение у всех на высоте. Язык жестов можно даже не расшифровывать.

Для оптимизма есть все основания. На сегодняшний день Евразийский экономический союз — один из важнейших центров притяжения на континенте. Объединяет пять стран, статус наблюдателя имеют еще три. Плюс как раз сегодня особые привилегии получил Иран — беспошлинную торговлю. С этой новости Владимир Путин начал заседание в узком составе.

«После вступления соглашения в силу практически все категории товаров, производимые в союзе, получат беспошлинный доступ на обширный иранский рынок. 90 миллионов человек. А нетарифные барьеры будут значительно снижены. Очевидно и то, что либерализация торговли с Ираном даст хороший дополнительный импульс развитию связывающих все наши государства транспортно-логистических систем, транспортно-логистических маршрутов, таких как международный коридор «Север-Юг», — подчеркнул Путин.

Теперь работа над соглашением о беспошлинной торговле идет с Египтом, Индонезией, ОАЭ. В выигрыше будут все. Почему — лидеры объяснили уже на заседании в расширенном составе.

Колонный зал президентской библиотеки. Вот флаги пяти стран-участниц. Флаг Кубы — страна имеет статус наблюдателя. И Ирана — сегодня подписывают соглашение о свободной торговле.

Простые показатели эффективности Евразийского союза: рост экономики.

«За девять месяцев он составил в Армении более 9%, да? Так оно и есть, это очень хороший показатель. В Казахстане почти пять, да, Касым-Жомарт Кемелевич? Отлично. В Киргизии более 4%. А в Беларуси так же, как и в России — три», — рассказал Путин.

При этом в Европе меньше 3% — прогноз на ближайшие два года. Там стагнация.

Даже интерьеры президентской библиотеки подчеркивают наши плюсы. В центре зала огромный букет роз. Для процветания экономик наших стран — задел что надо:

«Торговля между пятью странами выросла. Улучшается структура. Высокотехнологичная продукция. Доля нацвалют в расчетах превысила 90%», — перечислял Путин.

Президент Киргизии повторял текст. Белорусский лидер двигал чашку. Иранскому министру промышленности, рудников и торговли синхронно переводили все реплики. В следующем году председательство в ЕАЭС переходит к Армении.

«ЕАЭС –это экономическое объединение, которое не должно иметь политической и тем более геополитической повестки. И его экономические принципы не должны коррелировать с политическими амбициями. Базовая свобода и торговля интеграции не могут и не должны ограничиваться из-за политических соображений», — подчеркнул Пашинян.

А о политике тут никто и не говорит. Вот Лукашенко больше о питании. Говорит — мы уже кормим весь мир.

«Достигнут высокий уровень продовольственной самообеспеченности, который, к примеру, в Беларуси составляет почти 100%. За счет собственного производства мы покрываем свои внутренние потребности в зерне, свинине, мясе, птице, молоке, овощах, растительных маслах, яйцах», — сказал Лукашенко.

«Поставьте нам, не жадничайте», — пошутил Путин.

Президент Белоруссии был явно не в голосе.

«Голос оставил в Минске», — сказал Лукашенко.

А вот у нас другая информация: дело в том, что у президентской библиотеки кортеж Лукашенко остановился метрах в 30 от входа. И была долгая прогулка пешком. Мы не могли не спросить про погоду.

На пути из Президентской библиотеки лидерам пятерки ЕАЭС мерзнуть не пришлось: они сели в один автобус и уехали. Завтра у них неформальный саммит.