Бравая работа российской разведки: лучшее видео из зоны СВО за день

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 51 0

Обстановку на купянском направлении неспроста называют сверхактивной.

Фото, видео: Лев Федосеев / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Российские бойцы приспособили ручные гранатометы РПГ 7В к стрельбе минами для нанесения огневого поражения опорным пунктам ВСУ на южно-донецком направлении специальной военной операции. Противотанковый гранатомет РПГ-7В — предназначен для борьбы с танками, самоходными артиллерийскими установками и другими бронированными целями противника, уничтожения живой силы противника на открытой местности, а также находящейся в легких укрытиях и сооружениях городского типа. Отработали по опорному пункту противника, попадание 100%!

Группа разведчиков и операторы беспилотников из тылового района скрытно совершили марш-бросок ближе к переднему краю для выполнения боевого задания. Основная разведка сейчас ведется, конечно, с воздуха. Маленькие «птички» дают обзор позиций противника в диаметре нескольких километров.
В разведрейды бойцы выходят постоянно. В помощь им коптеры. Они собирают информацию, нередко отвлекают внимание неприятеля. А FPV–дроны наносят удары по противнику. Из лесопосадки, чтобы быть неприметными, разведчики запустили несколько дронов. Бойцы их называют рабочими лошадками. Всегда при них. Для корректировки огня, ведения разведки или объективного контроля.

Тема:
Спецоперация
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