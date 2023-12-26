Многотысячный караван из мигрантов двигается из Мексики в сторону США

Многотысячный караван из мигрантов сейчас движется по мексиканским городам в сторону США. Огромная толпа идет по прибрежному шоссе, собираясь пешком добраться до границы с Штатами и пересечь ее.

Состав — многонациональный, там присутствуют жители 16 стран: например, Бразилии, Венесуэлы, Перу, Эквадора, Индии, Пакистана. И шествуют они под лозунгом «Исход бедности».

По словам самих мигрантов, США являются сейчас для них последней возможностью. Дело в том, что Мексика перестала предоставлять легальный миграционный статус для иностранцев, то есть по сути они лишились права на официальное трудоустройство и бесплатное медобслуживание.