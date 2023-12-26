Япония намерена возобновить соглашение с Россией о промысле в районе Курил

Токио намерен продолжать работу для согласования с Москвой соглашения о рыбном промысле в районе Курильских островов для японских рыбаков. Об этом заявила глава МИД Японии Еко Камикава, ее слова приводит РИА Новости.

Она отметила, что МИД России направлял в январе 2023 года посольству Японии извещение о невозможности согласовать сроки консультации по соглашению. Министр назвала это неприемлемым. Тем не менее, отметила Камикава, Япония ведет с Россией согласования на разных уровнях с целью скорейшего возобновления промысла.

«Однако на сегодняшний день от России нет положительной реакции по поводу осуществления промысла. Правительство Японии продолжит работать в отношении России для осуществления промысла на основании соглашения», — заявила она.

Уведомление посольство Японии от России получило 19 января. В нем говорилось, что Москва не может согласовать сроки проведения межправительственных консультация по вопросам, которые связаны с выполнением соглашения между правительствами двух стран о вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов от 21 февраля 1998 года.

В частности, в договоренностях речь идет о предоставлении разрешения на промысел для японских рыбаков в водах вокруг Курил.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в октябре Япония призвала Россию возобновить импорт рыбной продукции.