Умер журналист и ведущий «Волшебного маячка» Юрий Солопонов

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 52 0

Журналист и ведущий Юрий Солопонов ушел из жизни на 65-м году жизни

Умер журналист и ведущий «Волшебного маячка» Юрий Солопонов

Фото: Из открытых источников

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Ему было 64 года.

Умер известный российский журналист, оператор, артист театра юмора, бард Юрий Солопонов. Об этом сообщает «Смоленская газета».

Юрий Александрович ушел из жизни на 65-м году жизни. Информацию о причине смерти издание не приводит.

Он родился в городе Сафоново Смоленской области в 1959 -м. После окончания Московского энергетического института трудился на заводе. Затем в областной филармонии, театре кукол им. Светильникова, телевидении в родном городе.

Солопонов — создатель многих бардовских песен, автор сотен стихотворений для спектаклей, телепередач. Кроме того, он сценарист свыше пятидесяти фильмов в жанре документалистика, среди них «От истока Днепра», одна из серий была отмечена на каннском фестивале «Золотой дельфин».

Много лет журналист был ведущим передачи для детей «Волшебный маячок».

Ранее 5-tv.ru писал, что в Великобритании умер звезда сериала «Доктор Кто».

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