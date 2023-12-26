Умер журналист и ведущий «Волшебного маячка» Юрий Солопонов

Ему было 64 года.

Умер известный российский журналист, оператор, артист театра юмора, бард Юрий Солопонов. Об этом сообщает «Смоленская газета».

Юрий Александрович ушел из жизни на 65-м году жизни. Информацию о причине смерти издание не приводит.

Он родился в городе Сафоново Смоленской области в 1959 -м. После окончания Московского энергетического института трудился на заводе. Затем в областной филармонии, театре кукол им. Светильникова, телевидении в родном городе.

Солопонов — создатель многих бардовских песен, автор сотен стихотворений для спектаклей, телепередач. Кроме того, он сценарист свыше пятидесяти фильмов в жанре документалистика, среди них «От истока Днепра», одна из серий была отмечена на каннском фестивале «Золотой дельфин».

Много лет журналист был ведущим передачи для детей «Волшебный маячок».

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