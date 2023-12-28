Сила в знании: как прошло заседание Госсовета России

Вчера президент порадовал всех российских учителей, которые жаловались на не слишком понятные критерии начисления зарплат. В некоторых регионах они могут быть даже ниже, чем в целом по стране. Владимир Путин поручил правительству это исправить. Корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко передал всю информацию с заседания Госсовета.

Небольшая выставка больших образовательных достижений России. Владимир Путин подводит итоги Года педагога и наставника в обществе лучших по профессии. Учитель химии из Липецка теперь телезвезда — участница нового телевизионного шоу педагогов.

«Буду (смотреть телепроект), я считаю, что это очень важно, надо популяризировать профессию учителя», — заявил Путин.

Потому что учитель — первый проводник человека в большую жизнь. Путин сам до сих пор прекрасно помнит своих первых учителей.

«Они у меня все в сердце, я их помню, никогда не забуду», — поделился глава государства.

Во Владимирском зале БКД в это время собирается российский Госсовет.

«Сегодня, по сути, последняя встреча политической элиты страны в уходящем году. Но у губернаторов, лидеров политических партий, министров остается шанс совершить чудо — в Кремле их встречает «Елка желаний», — отметил обозреватель Алексей Лазуренко.

Этой традиции уже пять лет. И те же губернаторы привыкли называть себя Дедами Морозами. Но в этот раз, снимая шары с такими простыми детскими желаниями, вспоминают о тех, кто им когда-то дал путевку в большую жизнь.

«До сих пор я общаюсь со своим первым тренером по биатлону», — рассказал Роман Старовойт, губернатор Курской области.

А в новых регионах говорят о том, как важно, что их наставниками сейчас стала вся большая страна.

«Вот только за этот год уже восстановлено и отремонтировано шесть школ. Большую часть этих забот на себя взяли наши регионы-шефы», — сказал Владимир Сальдо, губернатор Херсонской области.

За такую помощь Путин особенно поблагодарит регионы, когда участники Госсовета соберутся за столом Георгиевского зала. И не забудет про тех, кто ковал дух и волю российских бойцов.

«Низкий поклон учителям и наставникам наших воинов, учителя этих ребят вырастили, воспитали настоящих мужчин. „Воспитание, скромное по наружности дело, в то же время является одним из величайших дел в истории“. Эти слова принадлежат великому русскому педагогу Константину Дмитриевичу Ушинскому. Он много писал о роли наставников в формировании мировоззрения подрастающего поколения. Сегодня мы возвращаемся к этим традициям», — сказал Путин.

Теперь, впрочем, защитники России становятся примером для остальных. В Георгиевском зале кавалер Георгиевского креста старший сержант Руслан Захаров. На Госсовет приехал прямо с передовой.

«В ногу, встал, отработал с гранатомета, получил еще одну пулеметную очередь, больше встать не мог и сразу вспомнил слова Суворова: сбит с ног — на коленях иди», — рассказал Захаров главе государства.

«Нет ничего более яркого, эффективного чем передача своих знаний и своего опыта от сердца к сердцу», — сказал президент.

Путин заявляет: в стране нужно водить доплаты за наставничество. Да и труд учителей тоже должен оплачиваться по понятным правилам.

«Иначе между регионами накапливаются разрывы в качестве обучения, растет дефицит педагогических кадров. Ну, понятно, меньше платят, люди оттуда переезжают, качество преподавания в конечном итоге страдает», — сказал глава государства.

Поэтому Путин требует от правительства системных решений в вопросе зарплат учителей. И вообще: сеть наставничества должна стать целостной по всей стране: от школьной парты до заводского станка. Тут Путин снова вспоминает человека, передавшего свои знания целым поколениям.

«Он создавал наш национальный вид спорта, борьбу самбо — это Анатолий Аркадьевич Харлампиев. Он был не только тренером хорошим, но и воспитателем. У народа России колоссальный потенциал, и нам нужно создать все условия, чтобы люди разных возрастов могли добиваться высот в науке, технологиях, на производстве, а от совместных достижений наставников и их учеников в конечном счете зависит и судьба России», — указал Путин.

Поэтому прямо на Госсовете президент предлагает утвердить премию «Наставник года» вслед за одноименной наградой, потому что звание «Наставник» должно звучать гордо.