«Финист» полетел: в Екатеринбурге запустили аналог «Ласточки»

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В Екатеринбурге запустили аналог «Ласточки»

Фото, видео: © РИА Новости / Антон Буценко; 5-tv.ru

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Электропоезд полностью собран из российских комплектующих.

Новейший российский электропоезд «Финист» сегодня отправился в первый рейс. Он доставил пассажиров из Екатеринбурга в Каменск-Уральский.

Поезд полностью собран из отечественных комплектующих. Состав из пяти вагонов вмещает 416 пассажиров.

Сказочное название выбирали с помощью народного голосования. На первом этапе «Финист» будет курсировать на действующих пригородных маршрутах в Свердловской области.

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«Финист» полетел: в Екатеринбурге запустили аналог «Ласточки»

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