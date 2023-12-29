«Финист» полетел: в Екатеринбурге запустили аналог «Ласточки»

Электропоезд полностью собран из российских комплектующих.

Новейший российский электропоезд «Финист» сегодня отправился в первый рейс. Он доставил пассажиров из Екатеринбурга в Каменск-Уральский.

Поезд полностью собран из отечественных комплектующих. Состав из пяти вагонов вмещает 416 пассажиров.

Сказочное название выбирали с помощью народного голосования. На первом этапе «Финист» будет курсировать на действующих пригородных маршрутах в Свердловской области.