Жизнь в большом городе: в Петербурге рассказали о новом генеральном плане

До 2025 года построят мосты через Неву и три линии метро.

А теперь о Петербурге будущего. Сегодня обсуждался новый генплан города. Это карта перемен на ближайшие 30 лет. И планы — грандиозные!

Новые разводные мосты, несколько дополнительных веток метро, оно должно дойти до окраин, появятся больше полусотни новых станций. Трамвайная линия до аэропорта Пулково. И, конечно, дома, дома, дома. Какую территорию собираются застраивать в первую очередь — узнал корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Пять лет работы. 11 тысяч предложений и поправок от горожан. И вот генплан Петербурга на ближайшие три десятилетия готов. Бывшие заводы больше не планируют превращать в креативные пространства, на их не территориях не будут строить жилья. В генплане 630 гектаров отдано — под производства.

К строительству одного из них — Большого Смоленского уже вот-вот приступят. Таких — разводных мостов не строили сорок лет. Протяженность — свыше полутора километров. Шесть полос движения, в каждую сторону — по три. Также там будет организовано трамвайное движение. Отдельно сделают пешеходную зону и велосипедную дорожку.

Впервые идея построить переправу именно в этом месте появилась в послевоенное время — еще в 1948-м году, и только сейчас город приступает к реализации такого нужного ему масштабного проекта. Мост соединит два района, в которых живут 800 тысяч человек.

Еще один мост — должен стать частью Широтной магистрали. Это, пожалуй, самый крупный мегапроект к реализации первой части которого приступили в городе.

А вот судьба остальных трех переправ туманна. До 2040-го года должны появится: Арсенальный мост, который свяжет Арсенальную и Смольную набережные, Ново-Адмиралтейский мост соединит Васильевский остров и Адмиралтейские верфи, Орловский тоннель пройдет под Невой между Смольной и Свердловской Набережными.

И эти связи в крупном мегаполисе может обеспечить метро. К 2040-му году должны построить 53 новых станции и вестибюля, сегодня их 72.

В Петербурге планируют развивать трамвайное движение. Сейчас идет строительство двадцатикилометровой линии, которая свяжет южные районы города. Важный проект, учитывая, что в будущем там будут располагаться кластеры ведущих петербургских вузов и появиться город — спутник Южный. В целом, как говорят, эксперты генплан очень амбициозен.

Новый генплан Петербурга вступит в силу сразу после новогодних праздников — 9 января. Но а пока, формально, северная столица живет по документу 20-летней давности, принятому в 2005-м. Далеко не все из него выполнено, да и город и его потребности сильно изменились.