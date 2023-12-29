Как избавиться от муравьев? Существуют два продукта, которые есть в каждом доме

Избавиться от муравьев в доме помогут сода и сахарная пудра
Фото: Patrick Pleul / ТАСС
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Существует быстрый и эффектный способ, который поможет справиться с нашествием насекомых.
Поселившись в квартире или частном доме, муравьи проникают в каждый угол. Как избавиться от непрошенных гостей, рассказывает издание utro.ru.
На самом деле, существует простой, но весьма эффективный способ, который поможет справиться с муравьиной миграцией в ваше жилище. И это вовсе не химические средства, которые, помимо насекомых, запросто могут навредить и другим обитателям дома или квартиры, то есть людям или питомцам. Поэтому лучше воспользоваться народными методами.
Избавиться от нашествия муравьев помогут продукты, которые есть буквально у каждого. Речь идет о пищевой соде и сахарной пудре. Необходимо смешать два эти ингредиента в равных пропорциях и рассыпать там, где чаще всего встречаются насекомые.
Они очень любят сладкое, поэтому есть все шансы, что приманка привлечет их внимание. А, когда вместе с сахарной пудрой в их организмы попадет сода, муравью иссыхают изнутри и погибают.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как навсегда избавиться от тараканов.
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