Курс доллара на Мосбирже упал ниже 89 рублей

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Евгения Романова
Евгения Романова 29 0

Такая стоимость американской валюты зафиксирована впервые с 30 ноября.

Курс доллара на Мосбирже упал ниже 89 рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Курс американской валюты в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 89 рублей. Причем это произошло впервые с 30 ноября, следует из данных торговой площадки.

К 11:20 курс доллара опустился на 0,41% и достиг значения в 88,99 рубля. Однако на этом он не остановился. Так, уже через три минуты курс доллара подешевел до 88,97 рубля. По состоянию на 11:46, он стоит 88,89 рубля.

Также падал курс европейской валюты. К 11:47 стоимость евро составила уже 98,5 рубля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 21 декабря курс евро превысил 102 рубля, увеличившись на 0,36%.

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