Губернатор Брянской области сообщил о гибели ребенка из-за украинских обстрелов

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле со стороны Украины. Террористы атаковали села Кистер и Борщево Погарского района. Из-за обстрелов погиб восьмилетний ребенок. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

«Выражаю искренние соболезнования родным погибшего. Вся необходимая помощь семье оказана», — написал губернатор.

В ночь на 29 декабря глава региона сообщил о шести сбитых БПЛА над Брянской областью. Позже было сбито еще четыре дрона.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные уничтожили украинский катер в Черном море.