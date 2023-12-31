«Ускорять жиросжигание»: как можно похудеть с помощью массажа

Антицеллюлитные и жиросжигающие процедуры — это современная косметология предлагает вместо смены образа жизни. Насколько идея разумна и безопасна?

Лень-матушка или собственные страхи нередко мешают людям преобразиться и стать стройными. И они начинают искать нестандартные способы избавления от лишнего веса — чтобы похудеть, но не отказывать себе в пирожных. Относится или нет к таким способам массаж? Да, но не как полноценное средство, работа нужна «коллективная», заявил эксперт в области физической реабилитации и механики тела Владимир Бондаренко в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

О массаже высказываются разные мнения. Одни считают его лекарством от практически всех болезней, другие говорят, что он помогает только расслабиться и снять напряжение в мышцах, а третьи называют абсолютно бесполезным. Хотя существует как минимум три вида массажа, которыми пользуются желающие избавиться от лишнего жира.

«Первый — это антицеллюлитный массаж, воздействие на подкожно-жировую клетчатку, так называемую апельсиновую корку. Он проводится в ручную или с помощью приспособлений — скребочков, вибромассажеров и так далее», — отметил Бондаренко.

Второй вид — лимфодренажный, он позволяет выводить из организма токсины и другие продукты распада, усиливает расщепление жировых структур. Третье место достается липопластике — работе по постепенному удалению жировых ловушек на теле. Проработка проблемных зон заключается в агрессивном воздействии в течение как минимум часа. Прежде чем приступить, рекомендуется побывать на консультации врача, у массажиста, а также проверить квалификации хирурга.

«Это (липопластика) приводит зачастую к очень глубинному поражению тканей и очень часто к отеку. После этого массажа вы можете не влезть в свои привычные джинсы. Сопровождается повышением температуры, интоксикацией, головокружением и другими неприятными ощущениями. В этот момент очень важно делать лимфодреанажный массаж, чтобы вот эти все токсины собирать, ускорять жиросжигание и выводить из организма», — добавил эксперт.

Бондаренко считает наиболее эффективными занятия в сочетании с диетой и тренировками. Необходимо организовать сбалансированное правильное питание, поглощать меньше калорий, чем в возрастной дневной норме. Движение — необходимый элемент. Как говорит специалист, необязательно бегать до изнеможения, достаточно и часовой прогулки в день. И только потом массаж зафиксирует результаты проделанной работы и подтянет тело.

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