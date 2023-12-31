Три украинских БПЛА уничтожены над Ростовской областью

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Срочная новость 38 0

Российские силы ПВО успешно отработали по воздушным целям.

Три украинских БПЛА уничтожены над Ростовской областью

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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Три украинских БПЛА самолетного типа уничтожены над Ростовской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Попытка атаки по российской территории произошла в 17.40 по московскому времени. Российские силы ПВО успешно отработали по воздушным целям.

Накануне, 30 декабря, ВСУ обстреляли центр Белгорода во время массовых гуляний. По последним данным погибли 24 человека, среди которых дети, еще более сотни гражданских получили ранения. Несколько часов 22 пострадавших были доставлены для лечения в Москву спецбортом МЧС России. В Белгороде продолжаются работы по восстановлению разрушенной инфраструктуры. Вопрос о террористических действиях Киева был вынесен на обсуждение в ООН.

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