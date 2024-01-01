Серия мощных землетрясений произошла в Японии, объявлена угроза цунами

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Евгения Романова
Евгения Романова Срочная новость 142 0

Высота волны может достигать до трех метров.

Серия мощных землетрясений произошла в Японии, объявлена угроза цунами

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Мощные землетрясения произошли в Японии, объявлена угроза цунами. Об этом свидетельствуют данные местного метеорологического агентства.

В западной части страны произошли землетрясения магнитудой 5,6 и 7,4 баллов с разницей в несколько минут. Сильные толчки ощущались в Осаки и Киото.

К настоящему моменту предупреждение о цунами распространилось на все западное побережье Японии — от северного Хоккайдо до южного острова Кюсю. Японские власти призывают людей немедленно покинуть прибрежную зону. Высота волны может достигать до трех метров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в середине декабря землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Китае. За ним последовало несколько более мелких афтершоков. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со случившимся председателю КНР Си Цзиньпину.

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