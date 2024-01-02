В нескольких районах Киева после серии взрывов пропал свет
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Режим воздушной тревоги действует по всей территории Украины.
Фото: Reuters / REUTERS
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В нескольких районах украинской столицы пропало электричество после серии взрывов. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
«Часть объектов и жилых домов в нескольких районах столицы обесточены», — написал градоначальник в личном Telegram-канале.
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