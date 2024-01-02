В нескольких районах Киева после серии взрывов пропал свет

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 80 0

Режим воздушной тревоги действует по всей территории Украины.

В нескольких районах Киева после серии взрывов пропал свет

Фото: Reuters / REUTERS

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В нескольких районах украинской столицы пропало электричество после серии взрывов. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Часть объектов и жилых домов в нескольких районах столицы обесточены», — написал градоначальник в личном Telegram-канале.

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