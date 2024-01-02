В Токио при посадке загорелся пассажирский самолет: кадры с места

На борту воздушного судна находились порядка 400 человек.

Пассажирский самолет компании Japan Airlines, который выполнял внутренний рейс из северного города Саппоро, загорелся при посадке в аэропорту Токио. По данным издания NHK, на борту находились порядка 400 человек, восемь из них — дети грудного возраста.

Экипажу удалось посадить самолет, несмотря на экстремальные условия, и все пассажиры были вовремя эвакуированы. Члены экипажа и пассажиры укрылись в аэропорту Ханэда. О пострадавших не сообщается.

Посольство РФ в Японии пока не владеет информацией, находились ли на борту пассажирского самолета граждане России.

«На данный момент сведений о россиянах, которые могли бы находиться на борту самолета авиакомпании JAL во время инцидента на ВПП аэропорта Ханэда, не поступало. Российские граждане также не обращались в посольство в связи с произошедшим ЧП. Держим ситуацию на контроле», — сообщили 5-tv.ru в посольстве.

Причиной случившегося могло стать столкновение воздушного судна с самолетом береговой охраны Японии. По данным Kyodo, транспортник тоже загорелся и рухнул на землю. Одному из шести членов экипажа транспортника удалось спастись, оставшиеся пять человек найдены, их состояние пока неизвестно. Самолет береговой охраны перед столкновением готовился вылететь с необходимой помощью в пострадавшие от землетрясения районы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что стремительно растет число погибших в результате землетрясения в Японии.