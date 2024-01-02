«Здания тряслись»: острова Нью-Йорка всколыхнула серия взрывов

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 849 0

Серия взрывов произошла на острове Рузвельта в Нью-Йорке

Фото, видео: Reuters / ANDREW KELLY; Twitter / @rawsalerts; 5-tv.ru

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В район происшествия были направлены вертолеты и полиция.

Остров Рузвельта в Нью-Йорке всколыхнула серия взрывов, сообщают очевидцы. Местные жители публикуют в социальные сети видео с горящими машинами, большим количеством полиции и пожарных на улицах. Власти ситуацию пока не комментируют.

Местные СМИ пишут, что в результате взрывов «тряслись здания и ощущались толчки». Громкий шум разбудил местных жителей. Сообщается, что в район происшествия было направлено множество спасательных вертолетов.

Предположительно, произошла детонация неизвестного взрывного устройства. Число пострадавших пока остается неизвестным. На месте дежурят бригады скорой помощи, спасатели эвакуируют людей.

Сотрудники экстренных служб устанавливают детали, обстоятельства и точную причину случившегося. Несколько американских блогеров в своих аккаунтах в социальных сетях предположили, что это мог быть теракт.

Ранее 5-tv.ru писал, что пять человек погибли при столкновении лайнера JАL с бортом береговой охраны Японии.

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«Здания тряслись»: острова Нью-Йорка всколыхнула серия взрывов

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