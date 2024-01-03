Проклятие мумии: как Тутанхамон наказал вскрывших его гробницу

Всех, кто осмелился переступить порог, ждала страшная участь.

Ровно 100 лет назад британские ученые вскрыли саркофаг Тутанхамона. Однако за грандиозной научной сенсацией тянется некий шлейф загадочности, который окрестили «проклятием фараона». Агентство РИА Новости выяснило, где заканчивается правда, и начинается вымысел.

Идеей найти усыпальницу Тутанхамона исследователь Говард Картер загорелся еще в начале 20 века. Однако эту затею пришлось перенести из-за начавшейся Первой мировой войны. Кроме того, долгое время ему не удавалось найти спонсора.

Чуть позже выделить необходимую сумму согласился коллекционер Джордж Герберт, граф Карнарвон. Археолог забрал деньги и пропал на долгое время. Все это время он пытался найти сокровищницу фараона. И однажды удача ему улыбнулась.

На месте бывшей египетской деревушки Картер обнаружил несколько массивных каменных плит. Под ними находился подземный коридор, который привел исследователей к стене с печатями: шакалу и девяти лукам.

«Наконец сделали удивительное открытие в долине: великолепная гробница с нетронутыми печатями; ждем вашего прибытия», — гласила телеграмма, полученная Гербертом из Луксора.

Как вспоминал исследователь, когда его глаза привыкли к освещению, то через проделанное отверстие он смог разглядеть статуи, сосуды, золото и прочие несметные сокровища и бесценные артефакты.

Однако вскрывать непосредственно усыпальницу Тутанхамона Картеру пришлось в одиночку. Лорд Карнарвон неожиданно скончался годом ранее. В качестве официальной причины смерти значится заражение крови. Однако многие считали иначе. К примеру, сэр Артур Конан Дойл, известный по детективам про Шерлока Холмса, был уверен, что лорд стал жертвой так называемых «элементалей», созданных жрецами для охраны правителя.

Впрочем, сам Картер слухов не боялся. Он считал, что человеку его профессии должно быть чуждо чувство страха. Однако в последующие пять лет скончались еще несколько человек, причастных к открытию гробницы.

Учены решили внимательно изучить надписи, оставленные египтянами. Но никаких зловещих предупреждений они не заметили. Тогда они пришли к выводу, что все дело в грибках Aspergillus. При ослабленном иммунитете они поражают дыхательные пути. А египетские гробницы — крайне благоприятная среда для их размножения. Сам Картер умер в 1939 году в возрасте 64 лет. Причиной стала онкология.

«Потенциально вредные грибы выживают в гробницах чрезвычайно долго. И результаты исследований показывают, что такие длительные фазы покоя могут привести к повышенной вирулентности», — указывали английские медики Шериф и Тарик Эль-Тавиль.

Теория подтвердилась в 1973-м. Тогда в течение нескольких лет умерли участники вскрытия могилы литовского князя Казимира Ягеллончика. Причиной скоропостижной кончины стала некая легочная инфекция.

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