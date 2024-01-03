«Встроенная система безопасности»: почему детей-интровертов легче воспитывать

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 43 0

Психолог Глебова: дети-интроверты чрезмерно осторожны, но легки в воспитании

«Встроенная система безопасности»: почему детей-интровертов легче воспитывать

Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Peter Wolf

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Почему дети со спокойным темпераментом не требуют постоянного внимания взрослых?

Многим родителям легче дается воспитание детей-интровертов, чем экстравертов. Об этом Газета.ру сообщила Евгения Глебова, клинический и когнитивный психолог.

Как объяснила специалист, ребенок, сосредоточенный на своем внутреннем мире, с осторожностью относится ко всему новому, в том числе к незнакомой информации, людям и переменам.

Из-за интровертности, по словам психолога, малыш очень разборчив в связях, новых знакомствах, выборе занятий.

«У этих детей как будто встроена эффективно работающая система безопасности. Родители могут быть уверены, что ребенок не попадет в неприятности, не уйдет с незнакомцем и будет очень осмотрителен», — подчеркнула собеседница издания.

Глебова добавила, что ярким признаком интроверсии является тяга ребенка к тишине, тщательное неторопливое изучение заинтересовавшей темы.

«Про них говорят: „Где посадил — там и нашел“. С ними спокойно гулять — если вы отвлечетесь на минуту, то он никуда не побежит за толпой детей. Он будет с пристрастием изучать предметы, чтобы докопаться до сути — ему важно понять, как это устроено и почему именно так, а не иначе», — сообщила эксперт.

В заключение она добавила, что дети с данным темпераментом избегают шумных компаний, им не нужна регулярная смена впечатлений. Так, родителям не приходится постоянно думать, как еще развлечь ребенка, ведь интроверту хорошо и одному, нужно лишь ему не мешать и не отвлекать от полюбившегося дела.

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«Встроенная система безопасности»: почему детей-интровертов легче воспитывать

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