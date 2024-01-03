Внебрачные дети и разводы: как сложилась судьба звезд фильма «Человек-амфибия»

3 января 2024-го лидеру советского кинопроката исполнилось 62 года.

Ровно 62 года назад, 3 января 1962-го, вышла в широкий прокат лента Владимира Чеботарева и Геннадия Казанского «Человек-амфибия». Фильм сразу же полюбился миллионам зрителей. И на сегодняшний день их число только увеличивается. Как сложилась жизнь ключевых актеров легендарной ленты?

Владимир Коренев — Ихтиандр

Кадр из к/ф «Человек-амфибия»; реж. Владимир Чеботарев, Геннадий Казанский; 1961 г.

Владимир Борисович делился, что кандидатов на роль Ихтиандра было очень много, один из них даже предлагал режиссеру мешок денег и «Волгу». Однако выбор пал именно на него.

Больших денег Владимир Коренев за роль в нашумевшем фильме не получил: за месяц съемок заплатили 80 рублей, а его зарплата в театре составляла 85 рублей.

Зато потом артист заработал три тысячи на творческих встречах. В профессиональной копилке Коренева было много других лент, среди них, «Свет далекой звезды», «Много шума из ничего». Он снимался в сериалах вплоть до 2015-го, но фанаты хотели получить автограф именно как от звезды «Человека-амфибии».

Что касается личной жизни актера, то на первом курсе Коренев начал встречаться с молодой актрисой Алевтиной Константиновой — своей первой и последней любовью, с которой он состоял в браке почти всю жизнь — 59 лет.

Семейную идиллию прервала новость о том, что у актера есть внебрачная дочь.

Как заявила в ходе телешоу на федеральном канале некая Наталья Иванова, в молодости она отдыхала с актером в одном санатории, и в результате мимолетной связи у нее родилась дочь от артиста, Евгения. Свою тайну женщина хранила 43 года, хотя и мечтала познакомить наследницу со звездным отцом.

Сам артист никак не комментировал эту историю, и только его дочь Ирина Коренева призналась, что о внебрачной дочери в семье узнали и тут же забыли, списав это на слух и желание этой семьи пропиариться и заработать, пишет KP.RU.

Владимир Коренев ушел из жизни 2 января 2021 года от последствий коронавируса.

Анастасия Вертинская — Гуттиэре

Кадр из к/ф «Человек-амфибия»; реж. Владимир Чеботарев, Геннадий Казанский; 1961 г.

Анастасия Вертинская прославилась, сыграв в подростковом возрасте в фильме «Алые паруса». Ее успех закрепила картина «Человек-амфибия», где в ее больших голубых глазах отражалась вся морская гладь.

Впрочем, именно из-за раскосых глаз девушку видели западной актрисой, а не советской. В кино она часто играла нежных и чувственных героинь, что многим кинокритикам той поры казалось легковесным и бессмысленным. Вертинскую называли «советской Вивьен Ли» за внешнюю схожесть со звездой «Унесенных ветром».

В 1966 году она вышла замуж за 20-летнего Никиту Михалкова, у них уже был полуторагодовалый сын Степан. Также она состояла в отношениях с певцом Александром Градским и режиссером Олегом Ефремовым.

Вертинская считала семейную жизнь сковывающим фактором на творческом пути. С приходом нулевых она практически завершила карьеру. В 1991-м она открыла и возглавила Благотворительный фонд русских актеров, и другим важным делом жизни стало восстановление песенного наследия отца.

Сегодня звезду экранов называют затворницей. Все свое время она посвящает любимым внукам.

Михаил Козаков — Педро Зурита

Кадр из к/ф «Человек-амфибия»; реж. Владимир Чеботарев, Геннадий Казанский; 1961 г.

Актер и режиссер Михаил Козаков известен не только многочисленными работами в театре и кино, но и браками.

Впервые он женился на Грете Таар. Однако союз распался как раз из-за успешного фильма «Человека-амфибии»: экранному злодею не давали покоя поклонницы.

Второй избранницей знаменитости стала художница Медея Берелашвили, у них родилась дочь. Но и этот брак продлился недолго.

Затем последовали отношения с переводчицей Региной Быковой, которую потом называли самой терпеливой супругой звезды — несмотря на измены и плотный график мужа, преданная Быкова держалась 18 лет.

После развода Михаил Михайлович вновь женился, четвертой супругой стала коллега по цеху Анна Ямпольская, которая была младше на 25 лет. Она родила ему двоих детей. Последний, пятый брак, с историком Надеждой Седовой также закончился разводом.

Актера не стало в 2011 году, причиной смерти стал рак легких.

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