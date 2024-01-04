Комплексная проверка: раскрыты признаки квартиры, которую не стоит покупать

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 8 0

Адвокат Данилов предостерег от покупки слишком дешевых квартир

Комплексная проверка: раскрыты признаки квартиры, которую не стоит покупать

Фото: www.globallookpress.com / Martin Poole

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Подойти ответственно нужно не только к выбору жилплощади, но и ее продавца.

При покупке квартиры важно провести комплексную проверку. Адвокат Кирилл Данилов рассказал, на что стоит обратить внимание и от каких вариантов следует отказаться.

Низкая цена — это приятно, но не всегда хорошо, предостерег эксперт. Если цена более чем на 15% ниже рыночной, то с квартирой может быть не все в порядке. В лучшем случае в квартиру придется влить еще немалые деньги для устранения неких изъянов, а в худшем — пожить в ней вообще не получится.

Второй момент — зарегистрированные обременения. По словам Данилова, переход права собственности не отменяет право залога.

«В случае неисполнения обязательств перед залогодержателем на квартиру может быть обращено взыскание», — приводит его слова агентство «Прайм».

Во избежание подобных проблем можно изучить выписку из ЕГРН перед тем, как совершать сделку, подсказывает адвокат. Это позволит убедиться в отсутствии обременений и прав третьих лиц на квартиру.

Также Данилов советует запросить архивную выписку из домовой книги, а также узнать все о приватизации, в частности какие лица были зарегистрированы.

Среди других рисков эксперт выделил: нахождение квартиры в собственности продавца менее трех лет, приобретение продавцом квартиры на средства материнского капитала нахождение продавца в браке на момент приобретения им квартиры.

Продавца же Данилов посоветовал выбирать такого, у которого: нет высокой долговой нагрузки и исполнительных производств, чтобы его неожиданно не признали банкротом, а сделку признали недействительной; нет решения суда о признании его недееспособным, чтобы сделка не была признана недействительной из-за того, что продавец не мог понимать свои действия при ее заключении; нет представителя по договоренности, который заключает с вами сделку вместо него.

Ранее 5-tv.ru писал, что Центробанк ужесточит требования к ипотечным кредитам с 1 марта.

-23° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
89.69
-0.61 99.19
-1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:45
Комплексная проверка: раскрыты признаки квартиры, которую не стоит покупать
8:31
«В случайном порядке»: на Украине предложили мобилизацию через лотерею
8:13
«Культурный шок»: Охлобыстину довелось в молодости познакомиться с Виктором Цоем
8:00
Лучшие тюбинговые горки Москвы: где покататься на ледянках и ватрушках
8:00
«Мир становится объемным»: Игорь Верник рассказал о преимуществах зрелого возраста
7:46
Танк в капкан: какие ВС РФ создали ловушки для западной техники ВСУ

Сейчас читают

«Трясет и будет трясти весь год»: почему количество землетрясений в мире растет
Правда или вымысел? Может ли причиной шизофрении являться вирус
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 января, для всех знаков зодиака

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса