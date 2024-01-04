«Объекты производства»: в Британии раскрыли, что стало целью ударов ВС РФ на Украине
Telegraph признала, что ВС РФ наносят удары по объектам промышленности Украины
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Васильев
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Атаки российской стороны ослабляют военный и промышленный потенциал киевского режима.
Российская армия нанесла удар по объектам оборонной промышленности на территории Украины. Это подтвердила британская газета The Telegraph.
«Удары Москвы … скорее всего, были нацелены на украинские объекты производства беспилотников и ракет», — написано в публикации.
Уточняется, что газета приводит данные Минобороны Великобритании. Согласно им, ВС РФ 2 января выпустили порядка 100 высокоскоростных снарядов по Киеву и Харькову.
Авторы отмечают, что РФ бьет по украинским объектам, чтобы ослабить военный и промышленный потенциал республики.
Российские войска начали наносить удары исключительно по военным и связанным с ними объектам Украины с октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.
Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны РФ ударило по центрам принятия решений ВСУ.
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