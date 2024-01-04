«Объекты производства»: в Британии раскрыли, что стало целью ударов ВС РФ на Украине

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 56 0

Telegraph признала, что ВС РФ наносят удары по объектам промышленности Украины

«Объекты производства»: в Британии раскрыли, что стало целью ударов ВС РФ на Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Васильев

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Тема:
Спецоперация

Атаки российской стороны ослабляют военный и промышленный потенциал киевского режима.

Российская армия нанесла удар по объектам оборонной промышленности на территории Украины. Это подтвердила британская газета The Telegraph.

«Удары Москвы … скорее всего, были нацелены на украинские объекты производства беспилотников и ракет», — написано в публикации.

Уточняется, что газета приводит данные Минобороны Великобритании. Согласно им, ВС РФ 2 января выпустили порядка 100 высокоскоростных снарядов по Киеву и Харькову.

Авторы отмечают, что РФ бьет по украинским объектам, чтобы ослабить военный и промышленный потенциал республики.

Российские войска начали наносить удары исключительно по военным и связанным с ними объектам Украины с октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны РФ ударило по центрам принятия решений ВСУ.

Тема:
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