Дети из новых регионов России приняли участие в квесте «Елка Победы»

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 22 0

Ребята из освобожденных территорий познакомились с героями прошлого. Как это было?

Фото, видео: 5-tv.ru

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Дети из новых регионов России посетили новогодний квест «Елка Победы» в Музее Победы. В интерактивной игре приняли участие ребята от шести до 12 лет.

Квест оказался не только интересным, но и познавательным. Он нацелен на то, чтобы дети лучше узнали историю России. За время интерактивной игры ребята познакомились с героями прошлого, узнали об их подвигах, а также посмотрели на ордена и медали времен Великой Отечественной войны.

На новогоднем квесте задания детям выдавала Снегурочка. А за проявленную смелость, мужество и стойкость ребята получали награды.

Дети из новых регионов с удовольствием прошли квест, а в конце игры зажгли елку.

Мероприятие проходит с 23 декабря по 7 января. В 2024 году уже состоялось шесть интерактивных игр «Елка Победы».

Ранее 5-tv.ru писал, что молодые мамы в Запорожской области и ДНР получили наборы для новорожденных.

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