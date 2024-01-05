Есть шанс вернуть: что делать, если вы перевели деньги мошенникам

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 454 0

Адвокат Жорин: вернуть отправленные мошенникам деньги поможет банк или суд

Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

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Звездный адвокат Сергей Жорин дал инструкцию тем, кто оказался в этой ситуации.

С каждым днем мошенники становятся все изощреннее, они придумывают новые способы, как украсть деньги у потенциальной жертвы. Добиться возврата средств, которые человек перевел злоумышленнику через банковский перевод, очень сложно. Однако попытаться все же стоит. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru звездный адвокат Сергей Жорин рассказал, как это сделать.

Первое, что нужно сделать, это незамедлительно обратиться в свой банк и попытаться оспорить транзакцию. Сотрудники службы поддержки банка проконсультируют, как это сделать.

«Однако стоит понимать, если деньги не были украдены с вашего счета без вашего участия, а вы сами перевели их мошенникам, то банк вправе отказаться возвращать такой перевод», — объяснил Жорин.

Если же попытка вернуть деньги при помощи сотрудников банка не увенчалась успехом, следует отправиться в полицию и там написать заявление о мошенничестве. У правоохранителей больше возможностей: к примеру, они могут запросить у банка информацию о том, кому именно были переведены деньги.

«Если полиции удастся задержать злоумышленника, вы сможете потребовать у него возмещения ущерба в рамках гражданского иска в уголовном процессе. Если же правоохранители по каким-то причинам отказываются возбуждать уголовное дело, вы имеете право обратиться в суд», — добавил специалист.

В суд человек сможет обратиться с иском о взыскании неосновательного обогащения. Это можно сделать самостоятельно, однако Жорин посоветовал для успешного итога дела все же обратиться к специалисту.

«Шансов победить значительно больше. Но лучше всего, конечно, проявлять бдительность и не торопиться расставаться с собственными деньгами», — подытожил он.

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