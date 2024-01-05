Силы ПВО уничтожили над Белгородской областью 10 ракет РСЗО «Ольха»
Националисты продолжают терроризировать жителей мирного города. Предварительно, пострадали два человека.
Фото: Метцель Михаил / ТАСС
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Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Белгородской областью десять украинских ракет. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Известно, что националисты пытались ударить по мирному городу из РСЗО «Ольха».
Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что, по предварительным данным, есть двое пострадавших. У одного мужчины осколочное ранение предплечья, у второго — осколочное ранение голени. Их доставляют в больницу.
Кроме того, в результате взрыва снаряда рядом с жилой многоэтажкой выбиты окна в нескольких квартирах, повреждены более 30 автомобилей. Оперативные службы продолжают уточнять информацию о последствиях на земле.
Ранее, писал 5-tv.ru, МИД Франции назвал удары ВСУ по Белгороду «законными».
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