Силы ПВО уничтожили над Белгородской областью 10 ракет РСЗО «Ольха»

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Белгородской областью десять украинских ракет. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Известно, что националисты пытались ударить по мирному городу из РСЗО «Ольха».

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что, по предварительным данным, есть двое пострадавших. У одного мужчины осколочное ранение предплечья, у второго — осколочное ранение голени. Их доставляют в больницу.

Кроме того, в результате взрыва снаряда рядом с жилой многоэтажкой выбиты окна в нескольких квартирах, повреждены более 30 автомобилей. Оперативные службы продолжают уточнять информацию о последствиях на земле.

Ранее, писал 5-tv.ru, МИД Франции назвал удары ВСУ по Белгороду «законными».