МО РФ: в небе над Черном морем уничтожена украинская ракета «Нептун»
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Попытка киевского режима устроить теракт успешно пресечена.
Фото: Минобороны РФ
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В небе над Черном морем уничтожена украинская противокорабельная ракета «Нептун». Попытка киевского режима устроить теракт успешно пресечена. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с поставленной задачей, ракета балы оперативно обнаружена и сбита.
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