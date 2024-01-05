В Киеве сравнили удар ВКС РФ с Армагеддоном

Российский ракетный удар по стратегическим объектам в Киеве был сравним с Армагеддоном. Об этом в недавнем интервью изданию Business Insider заявила депутат Верховной рады Кира Рудык.

«Звук был похож на тот, каким можно представить себе Армагеддон», — заявила Рудык.

Депутат также усомнилась в том, что украинская система противовоздушной обороны (ПВО) смогла перехватить снаряды.

Российские войска начали наносить удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября прошлого года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.

После того как ВСУ ударили по мирному Белгороду перед Новым годом, глава государства заявил, что Россия будет наращивать удары по военным объектам Киева. В результате того обстрела, по последним данным, погибли 25 мирных жителей, еще свыше 100 человек пострадали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что авиация и средства ПВО России сбили самолет Су-27 и вертолет Ми-8 Украины. Также удалось поразить и другие цели, вроде дронов и ракет к реактивным системам залпового огня.