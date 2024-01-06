Запугать и блокировать: российский снайпер рассказал о своих задачах в зоне СВО

Снайпер «Леший» доложил о блокировке путей передвижения ВСУ под Артемовском
Фото: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Основная работа проводится ночью, ведь украинские боевики думают, что их не видно.
Снайперы спецназа группировки войск РФ «Южная» выполняют задачи в ходе спецоперации на Украине. По своей системе им удалось заблокировать пути передвижения пехоты ВСУ на артемовском направлении. Об этом рассказал снайпер с позывным «Леший» в беседе с РИА Новости.
«Одна из основных задач снайпера — деморализовать общий настрой, запугать противника, не давать ему ходить свободно, не давать ему спокойно выполнять свои задачи», — сказал он.
Снайперы круглосуточно наблюдают за позициями ВСУ, изучая маршруты их передвижения, а также точки подвоза боеприпасов. В случае обнаружения цели есть два варианта дальнейшего развития событий: либо отрабатывает стрелок, либо же производится корректировка артиллерии. В основном российские снайперы действуют ночью, ведь боевики ВСУ думают, что их трудно обнаружить это время суток. Однако наши военные используют тепловизионное оборудование, которое позволяет четко видеть противника даже через преграды.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным на тот момент республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС России сбили самолет Су-27 и вертолет Ми-8 ВСУ в период с 30 декабря по 5 января.
- 6 янв
- Обратились в бегство: как бойцы России заставили ВСУ отвести силы ПВО в тыловые районы
- 6 янв
- Гаубица бьет с точностью снайперской винтовки! Лучшее видео из зоны СВО за день
- 6 янв
- Новый закон о мобилизации на Украине затронет уехавших из страны граждан
- 6 янв
- ЕК готовит альтернативы при провале переговоров по финансированию Украины
- 6 янв
- «Не кипишуйте!» — Кулеба успокоил украинцев после заявлений США о помощи Киеву
- 6 янв
- «Этот день наступит»: куда пропала звезда «Брата-2» Дарья Юргенс
- 6 янв
- На Украине сообщили об ударе РФ по месту разработки передовых ракет ВСУ
- 5 янв
- Эрдоган заявил Зеленскому о готовности Турции принять переговоры по Украине
- 5 янв
- На Украине заявили, что в подготовке боевиков ВСУ участвуют 34 страны
- 5 янв
- В Киеве сравнили удар ВКС РФ с Армагеддоном
Читайте также
84%
-0.61 99.19
-1.36
Нашли ошибку?