Запугать и блокировать: российский снайпер рассказал о своих задачах в зоне СВО

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Евгения Романова
Евгения Романова 50 0

Снайпер «Леший» доложил о блокировке путей передвижения ВСУ под Артемовском

Запугать и блокировать: российский снайпер рассказал о своих задачах в зоне СВО

Фото: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita

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Тема:
Спецоперация

Основная работа проводится ночью, ведь украинские боевики думают, что их не видно.

Снайперы спецназа группировки войск РФ «Южная» выполняют задачи в ходе спецоперации на Украине. По своей системе им удалось заблокировать пути передвижения пехоты ВСУ на артемовском направлении. Об этом рассказал снайпер с позывным «Леший» в беседе с РИА Новости.

«Одна из основных задач снайпера — деморализовать общий настрой, запугать противника, не давать ему ходить свободно, не давать ему спокойно выполнять свои задачи», — сказал он.

Снайперы круглосуточно наблюдают за позициями ВСУ, изучая маршруты их передвижения, а также точки подвоза боеприпасов. В случае обнаружения цели есть два варианта дальнейшего развития событий: либо отрабатывает стрелок, либо же производится корректировка артиллерии. В основном российские снайперы действуют ночью, ведь боевики ВСУ думают, что их трудно обнаружить это время суток. Однако наши военные используют тепловизионное оборудование, которое позволяет четко видеть противника даже через преграды.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным на тот момент республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС России сбили самолет Су-27 и вертолет Ми-8 ВСУ в период с 30 декабря по 5 января.

Тема:
Спецоперация
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