Шесть украинских противокорабельных ракет «Нептун» уничтожены над Черным морем
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Известно, что цели сбиты над северо-западной частью акватории.
Фото: Мальгавко Сергей / ТАСС
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Шесть украинских противокорабельных ракет «Нептун» уничтожены над Черным морем. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Известно, что цели сбиты над северо-западной частью акватории. Вся ифнормация уточняется.
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