Экипажи вертолетов палубной авиации Черноморского флота провели воздушное патрулирование над акваторией. Видео работы российских военных продемонстрировали Минобороны РФ.

Экипаж вертолета Ка-27 из состава отдельного смешанного авиационного полка Черноморского флота выполнил практические полеты с палубы патрульного корабля «Дмитрий Рогачев» для защиты гражданских судов на маршрутах интенсивного торгового судоходства от угроз со стороны Украины.

Пилоты во время патрулирования осмотрели акваторию площадью около 50 квадратных километров. Параллельно для проверки слаженности работы всех систем авиационного комплекса корабля, были проведены тренировки корабельных расчетов, обеспечивающих полеты вертолета.

Помимо задач по патрулированию назначенных участков акватории Черного моря экипаж вертолета отработал навыки по выполнению стрельбы из пулемета по движущейся морской цели.

А разведчики 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» с использованием боевых беспилотников уничтожили блиндажи, минометы и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении.

Основная разведка сейчас ведется с воздуха. Маленькие «птички» дают обзор позиций противника в диаметре нескольких километров. Дроны запускаются из лесопосадки, чтобы оставаться незаметными.

ТЕм временем группа разведчиков и операторы БпЛА 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» из тылового района скрытно совершили марш-бросок ближе к переднему краю для выполнения боевого задания. До противника не больше полутора километров. В разведрейды бойцы выходят постоянно. И беспилотники стали их надежными боевыми товарищами.

Опытспецоперации показал и доказал, дроны в умелых руках – эффективное средство разведки, подавления огневых точек, поражения складов с боеприпасами и укреплений противника. Помощники пехоты и разведки, «глаза» артиллерии.