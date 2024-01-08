В Рубежном в ЛНР сошла авиабомба ФАБ-250

В результате инцидента никто не пострадал, к счастью.

В Рубежном в Луганской Народной Республике (ЛНР) сошла авиабомба ФАБ-250. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

«При выполнении боевых задач самолетом воздушно-космических сил РФ над городом Рубежное произошел внештатный сход авиационного боеприпаса», — опубликовал пост он.

К счастью, никто не пострадал в результате неприятного инцидента. Сейчас прошла эвакуация жителей домов неподалеку. На месте происшествия работают все необходимые службы — МЧС, МВД и военные. В данный момент решается вопрос об обезвреживании припаса.