ТАСС сообщил об аресте троих сотрудников ФСБ по делу о взятке на пять миллиардов

ТАСС: три сотрудника ФСБ арестованы по делу о получении взяток на пять млрд руб
Фото: www.globallookpress.com / Simon Belcherf
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Одному из них вменяется статья об организации преступного сообщества с использованием своего служебного положения.
Трех офицеров управления «М» Федеральной службы безопасности (ФСБ) России арестовали по делу о получении взяток на сумму свыше пяти миллиардов рублей. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Уточняется, что дела были возбуждены в отношении Алексея Царева, Сергея Манышкина и Александра Ушакова. Последнему фигуранту вменяется также статья Уголовного кодекса РФ, предусматривающая наказание за организацию преступного сообщества с использованием своего служебного положения.
В материале отмечается, что Манышкин и Царев пошли на сделку со следствием, раскрыв информацию о соучастниках преступления. В их отношении суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Ушаков же заключен под стражу.
Известно также, что 235 гарнизонный суд завел карточки на Манышкина и Царева, однако об Ушакове у инстанции информации нет.
Ранее 5-tv.ru писал, что экс-депутату Белоусову отменили приговор по делу о взятках.
84%
-0.61 99.19
-1.36
Нашли ошибку?