ТАСС сообщил об аресте троих сотрудников ФСБ по делу о взятке на пять миллиардов

Одному из них вменяется статья об организации преступного сообщества с использованием своего служебного положения.

Трех офицеров управления «М» Федеральной службы безопасности (ФСБ) России арестовали по делу о получении взяток на сумму свыше пяти миллиардов рублей. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что дела были возбуждены в отношении Алексея Царева, Сергея Манышкина и Александра Ушакова. Последнему фигуранту вменяется также статья Уголовного кодекса РФ, предусматривающая наказание за организацию преступного сообщества с использованием своего служебного положения.

В материале отмечается, что Манышкин и Царев пошли на сделку со следствием, раскрыв информацию о соучастниках преступления. В их отношении суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Ушаков же заключен под стражу.

Известно также, что 235 гарнизонный суд завел карточки на Манышкина и Царева, однако об Ушакове у инстанции информации нет.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-депутату Белоусову отменили приговор по делу о взятках.