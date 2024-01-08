Власти Швеции призвали граждан готовиться к войне

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 67 0

Главком ВС Швеции попросил граждан быть готовыми к возможной войне

Власти Швеции призвали граждан готовиться к войне

Фото: www.globallookpress.com / Johan Nilsson

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Министр обороны страны считает накалившуюся в Европе ситуацию серьезной.

О возможности начала военных действий сообщил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Булин. С таким заявлением он выступил на конференции по нацбезопасности.

Глава ведомства обратил внимание на то, что предупреждает об этом с неприкрытой ясностью, руководствуясь высотой своего положения. По его словам, соотечественники должны быть готовы к любому развитию ситуации, даже к самому непредсказуемому. Речь министра размещена на сайте Министерства обороны страны.

«Многие это говорили до меня, но позвольте сказать это с высоты моего положения. Менее завуалированно и с неприкрытой ясностью: в Швеции может начаться война. Я хочу апеллировать в первую очередь не к вашему страху, а к вашему восприятию ситуации. Я пытаюсь открыть дверь, которая для многих шведов, возможно, была закрыта на всю жизнь, которая встречает нас вопросом: кто вы, если начнется война?» — высказался Булин.

Главнокомандующий ВС Швеции Микаэль Бюден считает сегодняшнюю ситуацию очень серьезной. Он подчеркнул, что людям нужна внутренняя подготовка.

«Теперь речь идет о переходе от слов и понимания к действию», — сказал главком.

Ранее 5-tv.ru писал, что Госдума приняла закон о приостановке налоговых соглашений с 38 странами, в том числе со Швецией.

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