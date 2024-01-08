Пора за парты: как помочь ребенку влиться в учебу после январских каникул

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 23 0

Психолог Наджафова: праздник на выходных поможет детям влиться в учебу

Пора за парты: как помочь ребенку влиться в учебу после январских каникул

Фото: www.globallookpress.com / pressmaster

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Как предотвратить у ребенка стресс из-за возобновления учебы после новогодних праздников?

После каникул всем школьникам, даже тем, кто посещает уроки с удовольствием, нужен определенный период на адаптацию и поддержка родителей. Об этом изданию Газета.ру сообщила детский психолог Ангелина Наджафова.

Специалист посоветовала взрослым в первые выходные после возобновившейся учебы устроить детям праздник. Так им легче удастся войти в школьные будни, зная о предстоящем мероприятии.

По словам Наджафовой, можно сходить с ребенком в кино, зоопарк либо игровой центр. Также есть вариант договориться с родителями одноклассников и совместно составить план досуга.

«Детям будет веселее возвращаться в школу, если они будут знать, что праздники не закончились», — отметила психолог.

Кроме того, эксперт рекомендовала сделать приятный сюрприз именно на школьную тематику. Этот шаг эффективно наделит вашего ребенка мотивацией грызть гранит науки.

В числе таких подарков могут быть аксессуары, канцелярские принадлежности либо спортивная форма. Предвкушение использования обновки скрасит ребенку окончание отдыха, заключила Наджафова.

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Пора за парты: как помочь ребенку влиться в учебу после январских каникул

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