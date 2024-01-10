В Турции пропала российская туристка
Подробности происшествия остаются тайной.
Фото: www.globallookpress.com / J.W.Alker
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Российская туристка считается пропавшей в Турции. Об этом сообщили 5-tv.ru в Генконсульстве в Анталье.
В диппредставительстве уточнили, что могут подтвердить факт происшествия, но не могут разглашать подробности об инциденте. Также в генконсульстве добавили, что все необходимые меры приняты, направлены запросы в компетентные органы.
По данным некоторых СМИ, пропавшая отправилась в Турцию на отдых. Родственники забили тревогу, когда девушка перестала отвечать на сообщения, а затем и вовсе не появилась на обратном рейсе. По неподтвержденным данным, большая часть вещей пропавшей осталась в номере отеля.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Турции жестоко убита россиянка с несовершеннолетней дочерью.
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