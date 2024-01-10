«Собирался лететь»: Путин раскрыл, почему отменил поездку в Якутию

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 54 0

Путин отменил поездку в Якутию из-за погодных условий

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тем не менее, глава государства обещал посетить республику позже.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что был намерен отправиться в Якутию, однако поездку пришлось отменить из-за погоды. По его словам, самолет может не сесть в подобных погодных условиях.

«Вот я собирался сейчас в Якутию лететь. Там самолет не может сесть. Пришлось отменить поездку в Якутию», — поделился он в беседе с жителями Анадыря.

Глава государства заверил, что посетит республику позже.

Сегодня утром, 10 января, президент прибыл с рабочим визитом на Чукотку. Погода там тоже суровая — минус 27 градусов. Путин посетил тепличный комплекс семьи Макатровых, где круглый год в условиях вечной мерзлоты выращиваются овощи. По городу президент передвигался на специальном автомобиле, способном преодолевать сугробы и болота.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин оценил спрос на огурцы и помидоры на Чукотке.

-11° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
90.40
0.71 98.98
-0.21
Денежный магнит: 4 знака зодиака получат невероятный финансовый успех в 2...

Последние новости

13:17
Осталось недолго: когда в полном объеме заработает российский аналог «Википедии»
13:04
ЦБ советует банкам блокировать счета финансовых пирамид и нелегалов
12:56
Умер легендарный музыкант группы Scorpions
12:55
«Собирался лететь»: Путин раскрыл, почему отменил поездку в Якутию
12:50
Путин одобрил освобождение дальневосточных многодетных семей от налога на жилье
12:41
В самом центре столицы: в Москве нашли скелет женщины в многоквартирном доме

Сейчас читают

Более полутора лет Киев не может заработать на «пророссийских» АЗС
«Увы и к сожалению»: в чем различия ишемического и геморрагического инсультов
«Включай голову»: Ковтунец о том, как бороться с переписыванием истории
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса