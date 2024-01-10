В смертельное ДТП в Башкирии попал самый сильный подросток России

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 129 0

Шестнадцатилетний чемпион Всероссийских пляжных игр скончался в больнице.

В смертельное ДТП в Башкирии попал самый сильный подросток России

Фото: Telegram / Госавтоинспекция Башкортостана / bash_gibdd

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Абсолютный чемпион Всероссийских пляжных игр по воркауту Сергей Батяев скончался в возрасте 16 лет в автокатастрофе в Башкирии. Об этом сообщили в Госавтоинспекция республики.

ДТП произошло на трассе М5 «Урал». Батяев находился за рулем ВАЗ-2109. Вместе с ним в машине находился 14-летний пассажир. Автомобиль спортсмена вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

Батяев и его попутчик были госпитализированы. На следующий день спортсмен скончался в больнице. В каком состоянии находится пассажир «девятки» — не уточняется. Известно, что дальнобойщик не пострадал.

В 2019 году Батяев стал самым сильным подростком страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что появились кадры момента ДТП, в котором машина сбила поэта Льва Рубинштейна.

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