Лишившаяся руки Маргарита Грачева ждет четвертого ребенка

|
Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 40 0

Искалеченная бывшим супругом блогер Грачева станет мамой в четвертый раз

Лишившаяся руки Маргарита Грачева ждет четвертого ребенка

Фото: ТАСС / Щербак Александр

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Серпуховчанка счастлива со вторым мужем.

Блогер Маргарита Грачева, которой экс-муж отрубил кисти рук в 2017-м, сообщила о своей четвертой беременности.

Интернет-знаменитость опубликовала в своем блоге видео, на котором супруги в обнимку показывают кадры УЗИ.

«Скрывать становится все сложнее, да и самые внимательные начали замечать мои изменившиеся формы. И в эту беременность живот начал расти очень быстро, мне конечно хотелось бы быть миниатюрной беременной, но это не моя история. Как сейчас популярно говорить, я стану Матерью Драконов вдвойне (у нас уже имеется в семье один, Дима)», — поделилась счастьем блогер.

Через два года девушка, изрядно пострадавшая в предыдущем браке, стала женой музыканта Максима Андрющенко. Сейчас супруги с детьми проживают в загородном доме, который пока до конца не обустроили.

Ранее 5-tv.ru писал, что Грачева показала появление на свет третьего сына в роддоме.

-11° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
89.39
-1.01 97.87
-1.11
Денежный магнит: 4 знака зодиака получат невероятный финансовый успех в 2...

Последние новости

22:28
Волочкова на Мальдивах выложила фото с таинственным мужчиной
22:12
Угробил навсегда? Как аукнется на младенце безрассудный поступок блогера Косенко
21:55
Импортеров предупредили о проблемах с бананами из-за ситуации в Эквадоре
21:39
Лишившаяся руки Маргарита Грачева ждет четвертого ребенка
21:20
Песков: Путин после визита на Чукотку «видел всю Россию»
21:05
В Словакии отметили несостоятельность стратегии Запада по Украине

Сейчас читают

Более полутора лет Киев не может заработать на «пророссийских» АЗС
«Козырная карта»: почему на Западе пришли в шок от российских дронов «Куб»
«Встанет вопрос о существовании»: во сколько миру обойдется конфликт на Тайване
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса