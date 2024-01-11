Возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадал Лев Рубинштейн

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 37 0

Все обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить правоохранителям. Однако уже установлено, что в результате аварии пострадавшему был причинен тяжкий вред.

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадал Лев Рубинштейн

Фото: www.globallookpress.com / Viktor Chernov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

По факту ДТП, в котором серьезно пострадал Лев Рубинштейн, возбуждено уголовное дело. Как стало известно 5-tv.ru, водителю иномарки, сбившей поэта, может грозить реальный срок лишения свободы.

Авария произошла 8 января на улице Образцова. Рубинштейн переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, но до тротуара добраться не успел, попав под колеса темной иномарки.

В результате ДТП пострадавший получил множественные переломы и черепно-мозговую травму, что по закону классифицируется как тяжкий вред здоровью. Сейчас пострадавший находится в реанимации, ему провели операцию, состояние расценивается как тяжелое.

После проведенной правоохранителями проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела, так как, предварительно, 59-летний водитель машины нарушил правила дорожного движения, что и повлекло за собой ДТП.

По данным Дептранса Москвы, только за последний год за ним числится 19 эпизодов нарушении ПДД. Меру пресечения в отношении водителя не выбирали. Если его признают виновным, мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры момента ДТП, в котором машина сбила поэта Льва Рубинштейна.

-2° Атмосферное давление 741 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.39
-1.01 97.87
-1.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:11
В Москве покупатель представился популярным блогером и украл продукты из супермаркета
11:59
Кризис, война или изоляция: почему взгляды всего мира прикованы к выборам в Тайване
11:56
Турция, Румыния и Болгария начнут борьбу с минной угрозой в Черном море
11:53
Умерла актриса Анна Страсберг, унаследовавшая состояние и платья Мэрилин Монро
11:35
«Пятая колонна»: разведке удалось узнать планы США на российских студентов
11:32
Российские ракеты «Вихрь-1» будут поставляться дружественной стране

Сейчас читают

Более полутора лет Киев не может заработать на «пророссийских» АЗС
Путин: Россию со всех сторон душат, а она обогнала Германию
Врачи рассекретили способ спастись от ранней смерти не вставая с дивана
Набравшая лишний вес Анастасия Решетова обвинила народ в сглазе

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса