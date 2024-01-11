«Так гриппом я не болела»: в России начали отменять концерты Ваенги

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 40 0

Ваенге пришлось отменить концерт в Санкт-Петербурге из-за гриппа

«Так гриппом я не болела»: в России начали отменять концерты Ваенги

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

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Артистку и ее семью настиг серьезный недуг.

Концерт певицы Елены Ваенги отменили в Санкт-Петербурге. Артистка заболела тяжелой формой гриппа, а вместе с ней ее семья. Теперь она не может выйти на сцену. Об этом певица сообщила в своем личном блоге. Издание utro.ru обратило на это внимание.

«Приношу извинения за неудобства и вообще. Так гриппом я не болела никогда… ужас», — сообщила Ваенга.

Ее выступление в Санкт-Петербурге должно было состояться 13 января. Теперь же его предварительно перенесли на февраль.

Певица надеялась, что ей станет лучше, но все же грипп взял верх. Недуг настиг Ваенгу прямо в начале 2024 года и все праздники она провела на больничном.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Елена Ваенга раскрыла причину падения в обморок на спектакле в одном из московских театров 15 декабря.

Исполнительница пришла на мероприятие в качестве зрителя, и ей внезапно стало плохо.

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