Выборы президента России пройдут на фоне консолидации общества

11 января на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня» состоялся круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Старт политического сезона 2024: основные ожидания», на котором политологи обсудили основные ожидания от него.

Политолог добавил, что санкционное давление Запада абсурдно. По словам эксперта, процент явки на выборах будет демонстрировать степень консолидации вокруг существующей власти, а также насколько население согласно поддерживать эту политику.

«Весь мир будет смотреть на результаты этих выборов, на фоне того, что на Украине неясно, когда будут выборы президента. Зеленский отказывается. Возникает диссонанс: тот, кого называют диктатором, идет на открытые выборы в срок, по Конституции», — добавил он.

Говорили эксперты также о важности открытости и прозрачности предстоящих выборов президента. Политолог Владимир Шаповалов заметил, что система избирательных комиссий, созданных в России, работает бесперебойно и нет никаких проблем в комплектации комиссий. Другим важным элементом, по мнению политолога, является система наблюдения за выборами.

«В России, в отличие от многих других стран, которые называют себя настоящими демократиями, присутствуют все три важных вида наблюдения. Наблюдение со стороны кандидатов и партий, наблюдение со стороны общества и наблюдение внешнее, международное», — заметил Шаповалов.

Политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов поделил собирающих подписи кандидатов на пост главы государства на несколько категорий. Одну из них он назвал «маргиналы». Асафов пояснил, что речь идет о людях, представляющих интересы узких периферийных групп, находящихся на периферии политической повестки. Еще одну категорию Асафов назвал «фрики».

«Мы можем увидеть здесь что-то обидное, но я здесь имею в виду эпатаж. Люди, которые к этой категории были отнесены, так или иначе через эмоцию и через эпатаж пытаются повлиять на избирателей, и у каждого есть свой сформированный образ», — сказал эксперт.

К этой группе он отнес блогершу из Екатеринбурга Раду Русских, а также эколога Анатолия Боташова.

Политолог Анна Федорова рассказала, что как в регионах проходит сбор подписей за кандидатов. По ее словам, наиболее заметны сторонники действующего президента Владимира Путина, который пойдет на выборы самовыдвиженцем.

«В регионах заметна деятельность по сбору подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина, а какая-либо активная деятельность по сбору других подписей — мы ее не видим. Мы знаем, что в ряде крупных городов — в Санкт-Петербурге, в Новосибирске — Борис Надеждин собирает подписи», — рассказала Федорова.

Напомним, что выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. «ФедералПресс» рассказывал, кто может попасть в список кандидатов в президенты — им нужно собрать 300 тысяч подписей, а также как кандидаты провели новогодние каникулы и почему от них нет никакой агитации.