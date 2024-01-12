Минюст внес в список иноагентов писателя Бориса Акунина*

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

Включенные в реестр лица распространяли фейки о российской армии и политике страны.

Минюст внес в список иноагентов писателя Бориса Акунина*

Фото: Николай Галкин / ИТАР-ТАСС

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Минюст обновил реестр иноагентов. В него вошел писатель Григорий Чхартишвили*, известный под псевдонимом Борис Акунин, который выступал против специальной военной операции на Украине, а также распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и ВС РФ.

Также в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом писатель признался в спонсировании ВСУ. В сообщении Минюста также говорится, что Акунин участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

Также Минюст включил в список иноагентов администратора Telegram-канала Андрея Куршина*, журналиста Александра Минкина*, бывшего муниципального депутата из Марий Эл Антона Соколова* и интернет-издание «Холод»*.

* — признан иноагентом в РФ.

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