Минюст внес в список иноагентов писателя Бориса Акунина*

Минюст обновил реестр иноагентов. В него вошел писатель Григорий Чхартишвили*, известный под псевдонимом Борис Акунин, который выступал против специальной военной операции на Украине, а также распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и ВС РФ.

Также в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом писатель признался в спонсировании ВСУ. В сообщении Минюста также говорится, что Акунин участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

Также Минюст включил в список иноагентов администратора Telegram-канала Андрея Куршина*, журналиста Александра Минкина*, бывшего муниципального депутата из Марий Эл Антона Соколова* и интернет-издание «Холод»*.

* — признан иноагентом в РФ.